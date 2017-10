Mafrense perde controle de caminhão e morre prensado

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de mais um mafrense na BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, na manhã desta quarta-feira (25). O acidente foi por volta das 8h36, no km 377, em Miracatu/SP. A carreta Mercedes Benz, com placas ARY 4156 de Mafra, era conduzida por Leandro Kuss, de 40 anos.

Leandro seguia de São Francisco do Sul (SC) para Votorantim, no interior paulista. De acordo com a Polícia Rodoviá­ria Federal, ele perdeu o controle da direção próximo a uma curva e o caminhão acabou tombando. A carreta estava carregada com 32 toneladas de ureia.

As causas que provocaram o acidente ainda vão ser apuradas pela polícia.