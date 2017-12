Compartilhar no Facebook

No final da tarde da última sexta-feira (08/12), por volta das 18h10min a Policia Militar de Mafra, atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Amola Flecha na Rua Ferroviário Julio Lopes dos Santos.

No local em contato com a mulher de 41 anos de idade, a mesma constatou que foi agredida fisicamente com socos e empurrões pelo seu marido, que se evadiu antes da chegada da policia, não sendo localizado.