Marido arrancou mulher do veículo e a agrediu com chutes e socos

Na madrugada do último domingo, por volta das 02h15min, uma mulher compareceu ao plantão do Pelotão da Policia Militar de Rio Negro e relatou que foi agredida pelo marido.

Ela comentou que retornava com seu marido de um rodeio na localidade da Fazendinha, momento que o mesmo sem motivo aparente, puxou o freio de mão do veículo e pediu que ela parasse.

Momento que ele a arrancou do veículo e a jogou no chão e veio a agredi-la com chutes e socos e a insultava com vários palavrões. Por sorte dela parou um veículo de um conhecido dela que a socorreu e a trouxe até ao pelotão da PM, para registrar o boletim de ocorrência.

De posse das informações uma equipe da PM, se deslocou até a residencia do casal na Rua Dorival Tomaz na Vila Ema e localizaram o marido agressor. O marido recebeu voz de detenção e foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com a esposa para serem tomadas as medidas cabíveis.

A mulher apresentava lesões nos lábios e foi conduzida ao Pronto Socorro de Rio Negro, para ser atendida pela equipe de plantão.