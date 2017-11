Marido embriagado agrediu esposa com tapas e chutes no bairro Alto

Mas uma ocorrência de violência familiar “Lei Maria da Penha”, foi atendida pela policia Militar de Rio Negro neste mês de outubro de 2017.

Esta ocorrência foi nesta segunda-feira (30/10), onde pela manhã por volta das 09h10min, uma equipe da PM se deslocou até a Rua Celso Antonio Henning no bairro Alto.

No local em contato com a esposa a mesma relatou que seu marido chegou embriagado em casa e sem motivos aparentes começou a agredi-la com tapas e chutes. Ela comentou que o marido depois das agressões foi dormir e no momento não queria denunciá-lo.

Mas no decorrer da semana a esposa que apresentava vermelhidão na orelha direita, iria formalizar a denúncia na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.