Marido recebeu hematomas e marcas de mordidas em briga de casal

A Polícia Militar de Rio Negro atendeu um fato até então inusitado, onde um homem estava com diversos hematomas e marcas de mordida, causado por sua companheira, após um pequeno desentendimento entre ambos.

A Polícia Militar se deslocou até a Rua Alfredo Ricardo Koster no bairro Bom Jesus, onde foi conversado com a mulher, que relatou aos policiais que convive certo tempo com seu companheiro.

Comentou que se desentenderam e o mesmo bateu com uma enxada no veículo, pertencente ao casal, mas o companheiro relatou aos policiais, que só queria pegar suas ferramentas para usar para seu trabalho e iria embora.