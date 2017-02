Mistério HyundaiAzera encontrado abandonado foi totalmente queimado

O veículo Hyundai/Azera tomado de assalto no mês de outubro de 2016, que foi encontrado abandonado no último domingo (29/01) por um homem, quando realizada trilha de moto pelo local, no antigo lixão, no morro do Benedito em Rio Negro, não se sabe o motivo onde mais tarde, foi encontrado destruído, sendo ateado fogo e agora sim com perda total.

Na segunda-feira (31/01) uma equipe da PM de Rio Negro, com o guincho da 1ª CIPM da Lapa, foi até o local para a retirada do veículo, mas não foi possível fazer a remoção, devido o estado que o carro se encontrava e as condições climáticas.

No dia 01 de fevereiro foi retornado ao local, acompanhados pelo senhor Alaertes Vieira com o guincho da empresa Medicar, indicado pela Seguradora Evidence, mas foi encontrado o veículo Hyundai/Azera, totalmente queimado.

O veículo foi guinchado e entregue na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.