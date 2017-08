Motocicleta é recuperada em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Por volta das 17h5min do último sábado, a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua Vicente Machado, quando avistou uma motocicleta, estacionada próximo a Caixa Econômica Federal sem placa.

Através de consulta foi constatado o número do chassi, onde as características conferiram com a moto que estava estacionada, Honda CG 125 Titan de cor vermelha ano 1997/98, sem registro de furto, placa AHQ-6245 de Rio Negro.

Ao fazer a consulta do motor, apresentou registro de furto a uma motocicleta CG 125 Fan da cor preta, ano 2011, placa MHV-7892 de Mafra, com registro de roubo em 2013.

Diante dos fatos a motocicleta foi conduzida a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para as providencias cabíveis.