Motocicleta furtada resultou na apreensão de muda de maconha

Uma ocorrência atendida pela Policia Militar de Mafra, por volta das 14h20min do último domingo (12/02), no Parque Verde, após o registro de roubo de uma motocicleta Yamaha DT 180, que ocorreu por volta das 06 horas da madrugada, resultou na apreensão de muda de maconha.

No local a equipe da PM, foi informada pelos moradores do Parque Verde, que avistaram um homem, empurrando a referida motocicleta, onde a mesma foi localizada numa residência.

No local o proprietário da referida residência, declarou que a motocicleta, foi deixada por um conhecido seu. Para surpresa dos policiais, ainda no local foi encontrado um vaso com uma muda de maconha, sendo o mesmo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, junto com a maconha apreendida e a motocicleta recuperada.