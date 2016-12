Motocicleta suspeita foi apreendida pela Policia Militar de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última quinta-feira, por volta das 09 horas a equipe de Serviço Reservado do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, em patrulhamento pela Avenida General Plinio Tourinho, depararam com dois elementos em uma motocicleta Honda/CG Titan Azul, sem placa pelas ruas do centro.

A equipe RPA em acompanhamento fez a abordagem dos dois elementos no pátio do Posto Maranello, sendo que no bolso de um deles, foi encontrado um cigarro de maconha.

Foi constatado que a motocicleta é baixada pelo DETRAN e o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após a lavratura do boletim os dois elementos foram encaminhados para a Delegacia da Policia Civil, para melhor averiguação e providências cabíveis.

A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro.