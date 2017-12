Motoqueiro com suspeita de fratura no fêmur

Na manhã da última quinta-feira (07/12) por volta das 07h45min o Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocou até a BR-280 no km 169 no bairro Campo da Lança, para atender um acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio.

O condutor da motocicleta Honda Bros 160, placa de Mafra, com a idade de 19 anos, foi encontrado pela equipe dos bombeiros, caído nas margens da via em decúbito dorsal, sem capacete, estava consciente e se queixava de forte dor no membro inferior fêmur, com suspeita de fratura.

Já o motorista do veículo Fiat Adventure, placas de Mafra de 79 anos de idade, permaneceu no local até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros e Policia Rodoviária Federal.

O motoqueiro após os pré-atendimento hospitalar foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico.