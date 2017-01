Motoqueiro suspeito foge da policia e tinha mandado de prisão em aberto

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última quarta-feira (18/01), por volta das 10h20min, uma equipe da Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua Maria de Lurdes Teixeira no bairro Alto, quando avistou uma motocicleta YBR de cor preta, sem placa e seu condutor sem o capacete de segurança.

O motoqueiro foi identificado, onde se encontrava com mandado de prisão em aberto foi dado voz de abordagem, momento que o condutor da moto, se evadiu em alta velocidade.

A viatura da PM realizou acompanhamento tático, momento que o condutor caiu da motocicleta e se evadiu a pé para um matagal, não sendo possível sua prisão.

A motocicleta estava com o chassi pinado (repicado), a mesma é baixada pelo DETRAN, estava com ligação direta e não dava partida, como a equipe da PM não conseguiu guincho para a remoção da mesma, a moto foi deixada no local da queda.