Motorista capotou veículo e negou-se a realizar o teste de bafômetro

Na madrugada do último sábado, por volta das 02h15min a Policia Militar de Rio Negro, se deslocou até a Rua Plínio Tourinho no bairro Bom Jesus, para atendimento de acidente de transito.

O motorista do veículo Fiat/Uno, placas MHG-4226, perdeu o controle e veio a capotar e chocou-se contra um poste. O motorista e o passageiro foram encaminhados pela equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negro ao hospital Bom Jesus. O referido veículo foi levado para o pátio do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro.

A equipe da PM se deslocou até ao hospital e em contato com o passageiro do veículo Fiat/Uno, o mesmo relatou que o motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O motorista sofreu fratura na perna e estava hospitalizado, onde a equipe da PM em contato com o mesmo apresentava sinais de embriagues e confirmou que havia ingerido cerveja.

A equipe ofereceu o teste de bafômetro, porem o motorista se recusou a realizar e foi lavrado um Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

O motorista foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.