Motorista colide veículo em árvore e foge do local

Por volta das 20 horas do último domingo, a Policia Militar de Rio Negro foi informado que na Rua Rio de Janeiro na Vila Militar, um veículo GM/Corsa, havia colidido com uma árvore e o motorista fugiu do local.

Uma equipe da PM se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos, encontrando o veículo danificado pelo forte impacto e o motorista não se encontrava mais no local.

Segundo informações dos populares, mencionaram o nome do motorista envolvido e após consulta no sistema, foi constatados débitos de licenciamento e IPVA, sendo guinchado o veículo GM/Corsa até o pátio do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro.