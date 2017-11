Motorista da prefeitura morre em grave acidente na BR-280

Na madrugada da última segunda-feira (30/10) o motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra, Pedro Daniel de 65 anos de idade, se envolveu em acidente, quando viajava a serviço, com o veículo Dobrô de propriedade do PLASSMA (Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Mafra) transportava os pacientes, Terezinha Firmina, 43 anos, e João Pereira Ataides, 56 anos.

Ambos eram levados para consultas médicas no Hospital de Porto União, quando na rodovia BR-280, próximo ao distrito canoinhense de Felipe Schimidt o motorista da Dobrô de Mafra, foi surpreendido pelo veículo taxi Fiat/Siena, placas de Canoinhas.

Segundo apurado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por motivos desconhecidos, Hempel invadiu a faixa da contramão chocando-se frontalmente contra a Doblô que trafegava na pista correta.

Com a força do impacto os veículos ficaram totalmente destruídos, onde o motorista do taxi Siena, José Carlos Graciano Hempel de 47 anos, estava sozinho no veículo e ficou preso entre as ferragens.

O motorista José Carlos Graciano Hempel, 47 anos, havia sofrido hemorragia interna, traumatismo craniano, fratura exposta de fêmur esquerdo e escoriações generalizadas. Ele morreu pouco depois de ter sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Cruz.

O motorista da Dobrô, Pedro Daniel ficou presos entre as ferragens, devido às gravidades dos ferimentos, foi encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Cruz de Canoinhas.

Na manhã desta terça-feira o motorista Pedro Daniel de 65 anos, trabalhava a mais de 26 anos na Prefeitura Municipal de Mafra, não suportou os graves ferimentos e veio a óbito.

Os dois passageiros da Doblô também foram encaminhados ao Hospital Santa Cruz, com ferimentos leves e após atendimento médico foram liberados.