Motorista da Santa Clara foi agredido em assaltado

Compartilhar no Facebook

Na noite desta segunda-feira (05/06), compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, o motorista da empresa de transportes coletivos Viação Santa Clara, relatando a equipe de plantão que foi alvo de assalto.

Ele comentou a equipe de plantão da PM, que estava realizando a linha Faxinal ao Colégio Agrícola de Rio Negro. Por volta das 21h25min, após ter feito o retorno no Colégio Agrícola e parar no ponto em frente a empresa Klabin, entrou um elemento moreno com capuz branco e deu voz de assalto.

O motorista relatou ainda, que foi agredido com socos pelo assaltante, causando uma lesão num dos dentes e roubou a quantia de R$ 38, 00 do caixa do coletivo.

Ele desceu do ônibus e se juntou a mais um elemento loiro alto que o aguardava no ponto, onde aconteceu o assalto e após se evadiram a pé pela passarela da BR-116, sentido bairro Alto.