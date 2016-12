Motorista embriagado se envolveu em acidente e foi preso em flagrante

No sábado, 17, por volta das 22h40, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Sete de Setembro, Vila Buenos Aires, para atender a um acidente de trânsito com danos materiais, envolvendo um veículo Fiat/Pálio, com placas de Mafra e um veículo VW/Gol, com placas de Rio Negro.

O motorista do VW/Gol apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste de bafômetro, sendo lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez e o referido condutor preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).