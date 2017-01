Motorista furou sinal vermelho e foi pego com torrões de maconha

No dia 23/01/2017 (segunda-feira), por volta das 00h15min, na Rua Marechal Floriano Peixoto, centro, a Policia Militar de Mafra abordou um veículo GM/Corsa, que havia furado o sinal vermelho do semáforo da praça Hercílio Luz.

No veículo encontravam-se três pessoas, sendo uma mulher e dois homens. Submetidos à busca pessoal, foi localizado com os três ocupantes do veículo “torrões” de maconha além de materiais para consumo da droga. Diante dos fatos foi lavrado Termo Circunstanciado em desfavor dos três indivíduos e liberados no local.