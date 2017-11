Motorista perde controle de veículo e capota na BR-280

Na quinta-feira (16/11) por volta das 17h10min a equipe do Corpo de Bombeiros, se deslocaram até a BR-280 km 196, na localidade de Bela Vista do Sul, proximidades do trevo de acesso ao Saltinho do Canivete, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

O motorista de 53 anos de idade veio a perder o controle do veículo GM/S10, placas de Jaraguá do Sul e acabou capotando na pista. O motorista estava consciente, com sinais vitais normais, apresentava ferimentos em membro superior direito região distal e medial ferimento em membro inferior direito região medial.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, o motorista não quis ser conduzido ao hospital, assinando o termo de recusa e permaneceu no local.

O veículo envolvido ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.