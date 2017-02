Motorista perde controle de veículo e derruba poste elétrico

As guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra atenderam na tarde do último domingo, por volta das 17 horas, um grave acidente na estrada geral do São Lourenço, nas proximidades da empresa de Ovos Hable, onde com a chegada do socorro, todos os ocupantes estavam fora do veículo GM/Vectra.

O motorista perdeu o controle do veículo GM/Vectra, placas de Mafra, numa curva de estrada de chão e acabou chocando-se contra um poste elétrico, aonde com a força do impacto chegou a quebrar, obstruindo a estrada geral do São Lourenço.

No veículo estavam cinco ocupantes, onde o motorista sofreu um corte na cabeça e recebeu um curativo e os demais todos com ferimentos leves, dentre eles um menor de idade.

Três dos acidentados após os procedimentos pré-hospitalar, foram encaminhados ao Pronto Atendimento do Hospital de Mafra.O motorista e mais um se recusaram a serem encaminhados ao Pronto Atendimento e assinaram um termo de responsabilidade.

A Policia Militar de Mafra foi acionada e esteve no local a fim de isolar a área e foi requisitada uma Equipe da Companhia de Energia (CELESC), para liberar a via e tomar as providências cabíveis.