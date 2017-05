Motorista perde controle de veículo e tomba na entrada de Rio Negro

No domingo pela manhã o Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionado para atender um acidente de transito na entrada da Ponte Velha, aonde uma mulher de 53 anos de idade veio a perder o controle do veículo Fiat/Pálio e acabou subindo à calçada e quebrando a grade de proteção e veio a capotar.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros a mulher foi encontrada presa ao cinto de segurança, bem como o seu filho de 15 anos que estava fora do veículo, onde ambos foram conduzidos até o Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica.