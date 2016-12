Motorista que provocou acidente em Mafra foi identificado pela PRF

Compartilhar no Facebook

Depois de muito trabalho de investigação, policiais rodoviários federais conseguiu identificar o motorista causador de um acidente com vítimas, ocorrido às 17h de sábado, 10 de dezembro, na BR 116 em Mafra. O condutor de 56 anos, que fugiu do local, vai responder na justiça pelos crimes de lesão corporal e omissão de socorro.

As imagens do acidente, que estão circulando pelas redes sociais, foram captadas por câmeras de monitoramento da concessionária da rodovia. Nelas, se percebe que uma picape cor escura invadiu a pista contrária e fez uma ultrapassagem em local proibido. Um automóvel da cor branca, que vinha no sentido contrário, desviou à direita para evitar a colisão frontal, colidiu em um barranco e capotou três vezes.

Os dois ocupantes da VW/Saveiro placas de Mafra, agricultores com 56 e 25 anos, pai e filho, foram conduzidos ao hospital da cidade com lesões graves, mas já receberam altas.

Com as informações obtidas junto aos envolvidos, através da análise de imagens de outras câmeras da concessionária, imagens de um posto de combustível da região e muito trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar o veículo causador do acidente, uma Nissan/Frontier placas de São Paulo/SP.

A polícia entrou em contato telefônico com o proprietário de 56 anos, que ontem (quarta-feira), compareceu à PRF em Mafra e assumiu a responsabilidade pelo acidente. Ele vai responder judicialmente pelos crimes de lesão corporal e omissão de socorro. Além disso, a PRF promoveu um encontro entre ele e a família das vítimas, que serão indenizadas pelos prejuízos pessoais e financeiros.