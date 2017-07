Motorista sobrevive após bater em traseira de caminhão parado na BR-116

No inicio da tarde desta última segunda-feira (03/07) a falta de desatenção de um motorista de uma kombi, quase gera uma tragédia na BR-116 – km-47 em Papanduva.

Este acidente aconteceu no viaduto do Passo Ruim, aonde o motorista de uma Kombi, placas de Almirante Tamandaré/SP, veio a colidir na traseira de um caminhão com placas de Videira/SC, carregado de gás de cozinha estava parado no semáforo.

O motorista da Kombi conseguiu se jogar ao lado do carona e estava com suspeita de fratura na clavícula, no tórax e na pelve e graças a esta atitude, escapou-se por pouco de uma tragédia maior.