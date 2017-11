Mulher agrediu três vezes seguida o marido em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Mafra atendeu uma ocorrência de violência familiar três vezes seguidas, onde uma mulher de 24 anos de idade, não conformada agrediu três vezes seguida seu marido de 26 anos, sendo uma delas no Fórum da Comarca, enquanto aguardavam audiência de conciliação.

Tudo começou no domingo (19/11), quando por volta das 19h45min a Policia Militar, atendeu a primeira ocorrência na Travessa Rauen na Vila Ferroviária. A referida mulher se utilizando de uma barra de ferro, agrediu fisicamente seu marido, resultando em lesões corporais de natureza leve.

A agressora e a vítima foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por lesões corporais em desfavor da referida mulher e expedido Auto de Exame de Corpo de Delito para a vítima.

A segunda ocorrência com a mesma mulher foi na manhã desta segunda-feira (20/11), onde por volta das 09 horas a Polícia Militar de Mafra, deslocou até a Avenida Frederico Heyse, alto de Mafra, onde ela agrediu com um soco o seu marido, causando-lhe lesões corporais leves no supercílio.

Já na tarde do mesmo dia, enquanto ambos aguardavam audiência de conciliação no Fórum da Comarca, a vítima foi novamente agredida pela sua esposa, que portava duas facas de cozinha em sua bolsa.