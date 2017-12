Mulher é agredida por ex-marido na Vila Ivete

Compartilhar no Facebook

Na tarde da última sexta-feira (15/12) a Policia Militar de Mafra, atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Henrique Lage no bairro Vila Ivete.

No local em contato com uma mulher de 35 anos de idade a mesma relatou aos policiais, que foi agredida fisicamente com socos na cabeça, desferido pelo seu ex-marido.

O agressor fugiu antes da chegada da Policia Militar e não foi localizado e a vitima foi orientada e expedido o Auto de Exame de Corpo de Delito e lavrado o Boletim de Ocorrência.