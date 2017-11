Mulher foi assaltada no Jardim do Moinho em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na noite da última terça-feira, por volta das 20h45min a Policia Militar de Mafra, foi acionada para atender uma ocorrência de assalto na Avenida Presidente Nereu Ramos no Jardim do Moinho.

No local com contato com uma jovem de 20 anos de idade a mesma relatou a equipe da PM, que fora abordada em frente a uma danceteria, por um elemento o qual se dizia estar armado.

O elemento acabou roubando a carteira da jovem, contendo documentos e seu celular. Foram realizadas rondas, mas nenhum suspeito foi localizado.