Mulher foi presa em flagrante por dirigir embriagada

Por volta das 19 horas do último domingo a Policia Militar de Mafra, foi solicitada para se deslocar até a localidade do Butiá do Lageado para atender um acidente de trânsito com danos materiais.

No local deparou com o veículo Ford/KA, tinha ao volante um jovem de 22 anos de idade e um GM/Celta, conduzido por uma mulher de 45 anos de idade.

Ambos os condutores foram submetidos ao teste de bafômetro, sendo que o teste da condutora do veículo GM/Celta resultou em 0,73 Mg/L. A referida condutora foi presa em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, além de serem adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).