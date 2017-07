Mulher perde controle de veículo e capota em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira (03/07), por volta das 10h10min os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, atenderam uma ocorrência de saída de pista na SC-114.

Uma mulher de 24 anos de idade, seguia pela SC 114 no km-01 em Itaiópolis, quando veio a perder o controle do veículo e acabou saindo de pista e capotando.

Quando da chegada dos Bombeiros Voluntários a condutora, já havia sido retirada do veículo e foi conduzida por populares ao PA. Logo após ela retornou ao local do acidente, pois não sofreu nenhum tipo de ferimento, felizmente somente danos materiais no veículo.