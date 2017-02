Mulher rionegrense morreu na hora ao bater de frente com caminhão

Um grave acidente na noite do último domingo na BR-116 em Rio Negro vitimou a rionegrense, Izis Regiane Ferreira de 36 anos, que morreu na hora ao bater de frente com um caminhão, quando ela conduzia o veículo Fiat/Siena, placas MHP-3580 de Rio Negro.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal a mulher veio perder o controle do veículo Siena, devido à água na pista (aquaplanagem), não conseguindo desviar, batendo de frente com o Caminhão, onde com a violência do impacto, ficou totalmente destruído.

Este acidente aconteceu na BR-116 no quilometro 199, onde apenas uma faixa da pista ficou bloqueada, durante o atendimento da Policia Rodoviária Federal, não havendo congestionamento ou interdição da pista no local.