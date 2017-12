Mulher teve celular roubado por um ciclista

Uma mulher compareceu na última terça-feira (28/11), por volta das 18h50min, ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, para registrar um boletim de furto de seu celular em via pública.

Ela relatou aos policiais que estava caminhando, pela Rua Francisco Xavier da Silva no centro de Rio Negro com seu celular na mão. Ela acabou sendo surpreendida por um ciclista, que simplesmente roubou o celular de duas mãos e fugiu sentido ignorado.

O celular será um Samsung J4 de cor preto, onde a vitima não soube precisar as características do autor do furto, pois foi muito rápido a ação do mesmo.