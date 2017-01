Mulheres desacataram policiais

No dia 21/01/2017 (sábado) por volta das 02h, na Rua Pastor Jair Dietrich, Bairro Jardim Cristal, uma guarnição da PM deslocou para atender a uma ocorrência de Perturbação do Sossego.

No local foi constatado que o som era proveniente de um veículo, sendo então o proprietário orientado quanto à perturbação e o mesmo acatou o pedido de sessar o som alto.

Porém encontravam-se no local, duas mulheres, as quais estavam com os ânimos alterados e não concordaram com a intervenção da PM e passaram a desacatar e agir de forma desrespeitosa com os Policiais Militares.

Assim foi lavrado um Termo Circunstanciado em desfavor das mulheres, quais vão responder judicialmente pelo ocorrido.