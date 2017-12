Mulheres foram agredidas por 02 elementos na ponte Rodrigo Ajace

Na madrugada do último domingo, por volta das 02h40min a Policia Militar de Rio Negro, foi informada que na ponte Rodrigo Ajace, estava acontecendo uma briga. No local a vitima, relatou aos policiais que passava pela ponte com sua amiga, momento que dois elementos vieram em sua direção e passaram a agredi-la com chutes e socos e ainda roubaram seu boné e tentaram roubar seu relógio de pulso e evadiram para Rio Negro.

De posse das características a equipe da PM, realizou um patrulhamento, sendo que um vigilante que presenciou o fato seguiu os autores e indicou para os policiais, onde um deles estava.

Este elemento foi localizado na Praça João Pessoa e foi identificado e reconhecido pela vitima, como sendo a pessoa que havia roubado seu boné. Recebeu voz de detenção e foi conduzido para a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com a vitima. O boné roubado não foi encontrado.