Mulheres menores de idade passam por maus momentos em festa numa chácara

Na madrugada da última quinta-feira, por volta da 05 horas, a Policia Militar recebeu uma denúncia de uma solicitante, que quatro mulheres (todas menores de idade) chegaram a sua residencia a Rua Fermino Walter no bairro Campina Bonita, pedindo ajuda e relataram que um elemento tentou estuprar uma delas e ameaçou matar outra.

Chegando ao local os policiais conversaram com as mulheres, onde elas relataram que estavam no centro de Rio Negro e foram até uma referida chácara, com uns amigos, para tomarem uns goles.

Na festinha depois de alguns goles um dos amigos, tentou molestar uma delas e ameaçou outra com uma faca.

As mulheres para poderem fugir do local, tiveram que pular o muro e chegaram nessa residencia para pedir ajuda a esta mulher que acionou a Policia Militar.

A Policia Militar acionou o Conselho Tutelar de Rio Negro, para tomar as providencias com essas mulheres, todas menores de idade e foram orientadas a denunciar o autor das ameaças na Delegacia da Policia Civil.