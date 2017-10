Mulheres são presas em flagrante em Mafra com notas falsas de R$ 100,00

A Policia Militar de Mafra foi acionada por volta das 18 horas, para atender uma ocorrência de tentativa de estelionato, onde uma mulher tentou passar uma nota falsa de R$ 100,00 numa mercearia na Rua Capitão João Braz na Vila Ivete.

No local foi constatado o fato com a moeda falsa e foi presa em flagrante a mulher de 30 anos de idade.

Na Rua Tupinambá, na mesma vila, foram presas duas mulheres uma de 20 e outra de 23 anos de idade, num veículo Fiat/Palio, com placas de Curitiba-PR.

Com as mulheres os policiais encontraram outras cinco notas falsas de R$ 100,00. As mulheres já haviam adquirido mercadorias em vários estabelecimentos comerciais de Mafra e Rio Negro e pago com notas falsas, sendo todas conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.