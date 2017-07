Ossada humana é encontrada nas margens do rio Negro

Compartilhar no Facebook

Segundo a Polícia Militar um homem andava pelas margens do rio Negro, na tarde desta segunda-feira (03/07), por volta das 16h30min, quando deparou com uma ossada humana, achada pelo lado de Mafra no bairro da Vila Ivete.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Mafra estiveram no local e acionaram os peritos do IGP e IML, para fazerem uma análise e constataram realmente de se tratar de uma ossada humana.

Essa ossada foi encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal), para análise para se identificar a idade o sexo e a possível causa da morte.