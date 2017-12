Panificadora Kuchenhaus foi assaltada em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na parte da tarde da última terça-feira (28/11), a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para comparecer a Avenida Francisco Xavier da Silva, no centro da cidade, para dar atendimento a um assalto a panificadora Kuchenhaus.

No local em contato com a funcionária a mesma relatou que um elemento de estatura mediana, magro, trajando camiseta regata cinza, boné e mochila, adentrou a panificadora e ameaçou-a, pedindo todo o dinheiro do caixa. O elemento roubou a quantia aproximada de R$ 200,00 e se evadiu em direção ao Clube Vitória.

A equipe da PM com as características do elemento realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado, comunicando o fato a PM de Mafra, repassando às informações deste assalto a panificadora Kuchenhaus.