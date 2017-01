Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira 923/01), por volta das 11h, na Rua Gustavo Friedrich, Vila Nova, a equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com apoio de Motos), em operação de fiscalização de trânsito, realizou a abordagem de um veículo Kia/Sorento.

Durante consulta nominal foi constatado que o motorista de 41 anos de idade, estava com mandado de prisão em aberto. Diante do fato o mesmo foi conduzido até o Presídio Regional de Mafra para as devidas providências.