PM de Mafra mapeia os locais dos acidentes de trânsito na cidade

“Minha escolha faz a diferença no trânsito”. Esse é o lema que a Polícia Militar de Mafra está usando para conscientizar os motoristas sobre os cuidados no trânsito.

A incidência de acidentes de trânsito em Mafra preocupa. Em julho foram registrados 71 casos (1º lugar do total de atendimentos). O mês de agosto já registrou 37 acidentes e, lamentavelmente, ocorreu o primeiro óbito no trânsito do ano.

Reduzir esses números é uma meta que não depende apenas dos órgãos policiais, mas sim do engajamento de todos (motoristas, motociclistas e pedestres). A PM conta com a ferramenta gerencial (PM GEO), capaz de apresentar a densidade de acidentes de trânsito e outros atendimentos na cidade.

As ruas Felipe Schimdt e Tenente Ari Rauen concentram a maioria dos fatos. “Motoristas e pedestres, cumpram as das normas e sejam prudentes no trânsito. Em setembro ocorrerá a Semana Nacional do Trânsito, com o tema Minha escolha faz a diferença no trânsito. Então, vamos fazer a diferença em Mafra e escolher a redução desses índices de acidentes como meta para nosso município”, comentou o Major Marcelo Pereira.