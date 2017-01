Policiais militares da Gemfa em dilig√™ncias no final da tarde do √ļltimo dia 02 de janeiro localizaram e recuperaram a caminhonete Toyota Hilux a qual havia sido roubada no munic√≠pio de Papanduva na noite do dia 29 de dezembro de 2016.

A referida caminhonete foi localizada no interior do município de Papanduva, abandonada numa plantação de pinus e removida para a Delegacia de Polícia Civil, a qual segue nas diligências para identificação e prisão dos autores.