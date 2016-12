PM desencadeia ação preventiva contra ataques a caixas eletrônicos na região

A guarnição especial de Mafra está mobilizada para prevenir explosões a caixas eletrônicos que possam vir a ocorrer neste período de maior movimento bancário.

A operação consiste na ocupação do terreno por equipes táticas especializadas e fortemente armadas nos municípios de Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo em apoio às guarnições rotineiras de serviço.

As explosões contra caixas eletrônicos vêm ocorrendo mensalmente no período da madrugada, sendo que o último fato foi registrado no dia 01 de novembro, por volta das 04h30min, contra uma agência bancária no município de Itaiópolis, a qual ficou totalmente destruída. Paralelo a isso o serviço de inteligência da Polícia Militar estará apoiando a operação com informações sobre suspeitos obtidas ou compartilhadas pela rede de inteligência.

Trata-se de ação que visa aumentar a sensação de segurança dos munícipes e das equipes de serviço na região, neste período em que há aquecimento significativo no comércio em função dos vários pagamentos de empresas e 13º salário.