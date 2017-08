PM prende dois homens por tráfico de drogas na região

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Papanduva com o apoio da guarnição de Mafra, que prestava reforço, prenderam em flagrante na tarde desta segunda-feira (14/08), dois elementos suspeitos de tráfico de drogas naquele município.

Os suspeitos ao avistarem as viaturas da Polícia Militar, ambos empreenderam fuga mais foram capturados, durante o cerco rapidamente montado pelos policiais militares. Durante a revista pessoal foram encontrados com os mesmos, oito “buchas” de cocaína, dinheiro, um revólver calibre 22 com a numeração raspada e 04 munições de mesmo calibre.

Os referidos homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Papanduva, para às providências cabíveis.