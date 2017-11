PM Rio Negro prendem em flagrante assaltantes de minimercado no Passa Três

Na noite da última sexta-feira, por volta das 19h50min, à equipe da Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para dar atendimento a uma ocorrência de assalto a mão armada, na Rua Ludovico Schuster no bairro Passa Três.

No local em contato com o proprietário do minimercado, 04 elementos se aproximaram de seu estabelecimento comercial, sendo que três deles entraram e deram voz de assalto, de posse de uma arma de fogo (não soube precisar se era um simulacro ou uma arma real).

O outro elemento ficou na porta cuidando e os demais levaram a quantia aproximada de R$ 150,00 e se evadiram em direção ao MotoCross, pela linha férrea.

De posse das informações a equipe da PM saiu em patrulhamento atrás dos assaltantes e avistaram os elementos próximos ao viaduto do Passa Três. A equipe da PM deu voz de abordagem, mas os mesmos ignoraram e se evadiram pelo mesmo caminho.

A equipe da PM efetuou dois disparos de advertência, quando um dos elementos tomou sentido bairro Bom Jesus. Um soldado de PM que mora próximo do local da ocorrência, passou a dar apoio a equipe policial.

A equipe da PM adentrou o matagal atrás dos três elementos e fizeram três disparos de advertência e conseguiram efetuar a detenção de dois deles, um de 19 anos de idade e um menor de 15 anos.

Os detidos entregaram os outros dois comparsas que participaram do assalto, ambos moradores do bairro MotoCross.

Logo após os policiais foram informados pelo vigilante da empresa G.P., que presta serviço na ferrovia, ter encontrado próximo ao local, uma mochila vermelha, contendo certa quantia em dinheiro (R$ 159 reais), uma touca tipo balaclava.

Os elementos presos em flagrante de 19 anos e o menor de 15 anos, foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, bem como o produto do roubo, juntamente com a vitima do assalto, para serem tomadas as providencias cabíveis.