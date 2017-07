Polícia Civil apreende arma de fogo e identifica autor de homicídio tentado

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil apreendeu na tarde desta quarta (28), uma arma de fogo utilizada em um crime de homicídio tentado ocorrido no último sábado (24), na localidade de Bom Sucesso, no interior de Itaiópolis.

Na ocasião, a pessoa de Janio da Silva, 21 anos, acabou sendo alvejada no peito por um disparo de espingarda, após ser socorrida, a vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital São Vicente de Paulo em Mafra.

Após diligências, uma equipe da Polícia Civil identificou a autoria do disparo e localizou a arma utilizada no crime.

As investigações prosseguem a fim de esclarecer a motivação e todas as circunstâncias do ocorrido.