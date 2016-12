Polícia Civil de Mafra prende traficante na Restinga

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Mafra deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal, na última quinta feira (15/12), no bairro Restinga, em Mafra. A investigação tinha como objetivo coibir o tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas praticado na região.

Durante as buscas os policiais encontraram na residência: 195 buchas de cocaína, 66 pedras de “crack”, 01 torrão de maconha, pesando aproximadamente 150g, 02 balanças de precisão, 10 munições calibre 9 mm e a quantia de R$ 7.100 (sete mil e cem reais).

O morador K.W.G.S, de 21 anos foi preso em flagrante delito pela pratica do crime de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito.

De acordo com o delegado de Policia Adriano Delfino Moreira, que coordenou a operação, as investigações estavam em andamento a aproximadamente dois meses. Na tarde desta quinta-feira foi possível dar cumprimento ao mandado de busca, que culminou na apreensão da droga e do traficante. A prisão foi comunicada ao Poder Judiciário e o preso encaminhado ao Presídio de Mafra/SC.