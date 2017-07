Polícia Civil prende mulher suspeita de matar ex-marido no Faxinal

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta (13), Irene Hersing da Cruz, 54 anos, em virtude um mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor pela Vara Criminal da Comarca de Mafra.

Irene é suspeita de ser a autora do crime de homicídio triplamente qualificado que vitimou seu ex-marido, Augustinho da Cruz, 57 anos,

O crime ocorreu no início da manhã do dia 01 de setembro de 2016, no Bairro Faxinal, em Mafra.

Na ocasião a vítima, que morava sozinha, foi localizada no banheiro de sua residência, com vestígios de ter sido submetida a um ritual de magia, antes de ser morta com dois golpes de marreta na cabeça.

No local haviam velas, garrafa de bebida alcoólica e ervas jogada sobre o corpo de Augustinho, o qual ainda estava amarrado com fitas vermelhas.

Além disso, durante o exame de necropsia foi localizado nas mãos da vítima um bilhete embebido com sangue, contendo sinais e rabiscos não identificados.

Após as investigações, mesmo com a ausência de testemunhas diretas do homicídio, a Polícia Civil conseguiu angariar indícios concretos e suficientes que demonstram que a autora do crime foi à ex-mulher de Augustinho.

A motivação para o crime foi por razões financeiras, relacionados aos bens do ex-casal.

A Polícia Civil encerrou o inquérito policial com o indiciamento de Irene pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, por meio cruel empregado e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Se condenada, a indiciada fica sujeita a uma pena que varia de 12 à 30 anos de reclusão.