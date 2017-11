Polícia de Rio Negro prende em flagrante assaltante

Compartilhar no Facebook

Na madrugada do último domingo, por volta das 04 horas a Policia Militar de Rio Negro, foi informada que aconteceu um furto no Restaurante Fronteira no bairro Volta Grande.

Chegando ao local foi constatado o fato, onde o autor quebrou a janela da frente e adentrou ao restaurante e subtraiu aproximadamente 12 pendrives de música.

De posse das imagens de monitoramento a equipe da PM, realizou buscas atrás do elemento e foi localizado o suspeito, próximo a um ponto de ônibus na entrada da Vila Ema.

O suspeito ao perceber a aproximação da viatura policial, fugiu em direção a um matagal, sendo dada voz de abordagem e realizado busca pessoal.

Os policiais encontraram no bolso de trás da calça, a quantia de 12 pendrives de músicas. Foi feito o reconhecimento das imagens e reconhecido o suspeito, como o autor do furto no restaurante Fronteira.

O gerente do restaurante reconheceu os seus pendrives, bem como o autor do furto, pois o mesmo havia estado em seu estabelecimento em outra oportunidade.

O elemento foi encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis.