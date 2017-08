Polícia evita tentativa de roubo em supermercado

Compartilhar no Facebook

No inicio da madrugada desta quinta-feira (27/07), por volta das 00h50min a Policia Militar de Mafra, foi acionada para averiguação de uma ocorrência de furto, que no momento estava acontecendo no Mig Supermercados da Vila Nova.

No local os policiais militares constataram o arrombamento e localizaram no interior do referido supermercado, um homem de 25 anos de idade, o qual estava de posse de um alicate e uma chave de rodas, que foram utilizados para o arrombamento.

O mesmo também estava com a chave de uma motocicleta, a qual confessou ter escondido próximo daquele local para utilizar na fuga. A referida motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado

O elemento foi preso em flagrante por tentativa de furto qualificado e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Mafra, para serem tomadas as providencias cabíveis.