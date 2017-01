Polícia Militar de Mafra aborda elementos e apreende arma e drogas

No inicio do mês de janeiro (02/01) por volta das 17 horas, policiais militares da Gemfa realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Faxinal, quando se deparam com um grupo de masculinos em atitude suspeita.

Os suspeitos foram devidamente abordados, sendo que de posse dos mesmos foi localizado uma bucha de maconha e uma garrucha calibre 32 com duas munições intactas.

De pronto foi dado voz de prisão e conduzido os envolvidos e os objetos apreendidos à delegacia de polícia civil de Mafra para lavratura do flagrante. Os mesmos irão responder por posse ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente.