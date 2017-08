Polícia Militar de Mafra atende duas ocorrências de violência doméstica

Compartilhar no Facebook

No domingo em ambas no bairro Vila Ivete a Policia Militar de Mafra, atendeu duas violências domésticas, sendo que numa delas a mulher e o marido apresentavam visíveis sinais de embriagues.

A primeira ocorrência foi por volta das 14h10min na Rua Lucio Antonio de Farias na Vila Ivete, onde uma mulher de 21 anos de idade relatou que foi ameaçada e acabou agredida fisicamente pelo seu companheiro, um homem de 33 anos de idade.

O agressor foi preso em flagrante por ameaça e lesão corporal, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.

A segunda ocorrência foi na madrugada, por volta das 2h10min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, onde uma mulher de 27 anos de idade relatou que foi ameaçada e agredida fisicamente pelo seu companheiro, um homem de 26 anos de idade.

Ambos apresentavam sinais visíveis de embriaguez, sendo conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.