Polícia Militar de Mafra faz apreensão de motocicleta adulterada

A Policia Militar de Mafra realizava rondas, nesta quinta-feira (23/11), por volta das15h40min, na Rua do Portão no bairro Imbuial, quando abordaram uma motocicleta Honda/CG 125 em atitudes suspeitas.

Durante a abordagem se constatou que a mesma estava sem placa e com a numeração do chassi raspada (adulterada) e foi apreendida.

O condutor de 20 anos, não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e juntamente com a motocicleta, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, além de serem adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).