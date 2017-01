Polícia Militar de Rio Negrinho tira de circulação suspeitos de tráficos

No final do ano de 2016, mas precisamente no dia 28 de dezembro a Polícia Militar em Rio Negrinho prendeu três jovens suspeitos de tráfico de entorpecentes ilícitos, enquanto transitavam em um veículo pela Avenida Senador Nereu Ramos, no centro da cidade.

Por volta de 17h, uma Guarnição Policial Militar realizava o serviço padrão quando observou um veículo Honda/Fit do município de Birigui/SP, transitando com três jovens em seu interior em atitudes suspeitas.

Em seguida, os Militares realizaram a abordagem ao veículo, realizando a revista veicular e pessoal sendo encontrados vários ilícitos.

Um dos jovens estava em posse de 12 (doze) gramas de substância análoga a maconha, 23 (vinte e três) pontos de LSD, sendo que seis pontos encontravam-se embalados para venda. Localizado também R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, U$ 5 (cinco dólares), cartões bancários, 11 (onze) folhas de cheque sem uso e um aparelho de celular.

Com outro abordado foram encontrados cartões bancários, R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais) em espécie, 34 (trinta e quatro) comprimidos de substância análoga a ecstasy e um aparelho de celular.

O outro jovem possuía cartões bancários e R$ 202,00 (duzentos e dois reais) em espécie.

Os três jovens informaram que vieram até a cidade para realizar o comércio dos entorpecentes ilícitos.

A eficiência e agilidade com a qual os Policiais Militares trabalham ao notar uma atitude suspeita demonstra a intenção dos Militares em retirar de circulação indivíduos que estão em situações irregulares com a lei, trazendo mais sensação de segurança aos cidadãos de bem que estão em nosso município e passam pela região.

Diante dos fatos os três foram presos pela Polícia Militar e encaminhados a Delegacia da Policia Civil de Rio Negrinho, para serem tomadas as providencias cabíveis.